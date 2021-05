Des distributions gratuites d’autotests dans les gares de Bretagne

Il est 12h13, le TGV en provenance de Paris arrive en gare. À la sortie des trains, des agents de la protection civile proposent des boîtes avec à l'intérieur cinq autotests gratuits. Le but est de permettre aux voyageurs de se faire tester en arrivant et avant de retrouver leurs proches. Une démarche qui les rassure. "C'est rassurant. Comme ça on n'a pas l'appréhension de peut-être avoir le virus et le transmettre sans le savoir", confie une passagère. L'idée a été mise en place par l'agence régionale de santé. Ce jeudi, 800 boîtes vont être distribuées dans la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). L'objectif est de proposer une solution à tous ceux qui n'ont pas pu se faire tester avant de partir. "Les gens qui arrivent en Bretagne souvent c'est pour passer des vacances en famille. Donc, ils préfèrent les protéger et prendre toutes les mesures nécessaires", explique Antoine Muller, protection civile. D'autres grandes gares distribueront des tests ce week-end, comme à Lille ou à Nice. Dans le pays, plus d'un million de voyageurs sont attendus dans les TGV jusqu'à dimanche soir.