Des dizaines de civils tués à la gare de Kramatorsk en Ukraine

Ils fuyaient en masse une attaque russe imminente. Les civils à la gare de Kramatorsk ont été frappés ce vendredi matin. Des dizaines de corps gisent au sol. Il y a eu au moins 35 morts et une centaine de blessés, des femmes et des enfants au milieu de leurs bagages. Ils attendaient de quitter la région par le train. Selon les reporters sur place, un missile aurait explosé au-dessus de la gare. Il n'y a pas de cratère autour du bâtiment et pas de vitre soufflée non plus. Cela laisse penser que le projectile a explosé dans les airs et les débris ont frappé les civils au sol. Devant la gare, le reste du missile, et sur son flanc, une inscription en russe "Pour les enfants". Il est impossible de dire avec certitude qui a écrit ces mots. Il y a deux jours, les autorités ukrainiennes avaient appelé la population à évacuer d'urgence la région, car l'étau se resserre sur le Donbass. Les troupes russes se situent désormais à une soixantaine de kilomètres de la ville. La gare de Kramatorsk, en début de semaine, était bondée. Des milliers de personnes y étaient évacuées chaque jour. Après la frappe de ce matin, le président Zelensky a dénoncé "un mal sans limite". De son côté, l'armée russe a démenti tout tirs sur la zone, précisant qu'elle n'utilise pas ce type de missile. TF1 | Reportage S. Chevallereau