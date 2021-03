Des dizaines de milliers d’emplois à pourvoir dans la filière automobile

Dans un l'atelier, 17 voitures sont en attente de réparation et pourtant, deux points élévateurs sont en arrêt. En cause : le manque d'effectifs. Il faudrait neuf mécaniciens pour faire face à la demande, mais ils ne sont que six. "C'est très handicapant, car on a le potentiel, mais on n'a pas le personnel pour y répondre", explique Philippe Dugardin, président du groupe Dugardin. Pourtant, il propose une formation en interne et un salaire brut de 2 000 euros. Selon lui, la filière n'attire plus. À Lens (Pas-de-Calais), la formation se réinvente et se déroule dans un garage-école. La nouvelle promotion accueille actuellement 22 jeunes. Ils apprennent la mécanique sur des voitures de clients. "On est au maximum dans le réel, avec les mêmes outils et la même demande que les professionnels", dit Guillaume Hecquet, maître professionnel à l'Epal de Lens. À la recherche de carrossiers, techniciens automobiles, mécaniciens, la filière recrute en permanence. Cette année, 50 000 emplois sont à pourvoir.