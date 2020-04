Des dons de tablettes dans les Ehpad pour maintenir le lien avec les familles

Tomber malade n'est pas le seul risque pour les personnes âgées dans les Ehpad. Avec l'interdiction des visites, elles souffrent aussi de la solitude. Pour préserver le lien familial, des entreprises, des associations, et même des départements leur offrent des tablettes numériques. A Lille (Nord), cette initiative ravit et soulage à la fois les résidents et les familles. Jusqu'à présent, 30 000 tablettes ont déjà été distribuées gratuitement aux quatre coins du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.