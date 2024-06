Des drones pour sauver les faons

Philippe a repéré à l'aide de son drone thermique un faon caché dans les hautes herbes d'une parcelle agricole. Des bénévoles se lancent à sa recherche avant que le jour ne se lève. On le voit se rapprocher d'un point lumineux. Mais pour l'atteindre, faut-il encore se frayer un chemin. Le drone arrive à bien le repérer grâce aux températures plus froides la nuit. Quelques minutes plus tard, guidé par les instructions du droniste, ils le trouvent enfin, complètement dissimulé. Les bénévoles plantent un piquet à sa hauteur. Le premier sauvetage terminé, le fauchage peut démarrer sur cette parcelle. Le drone repart sur un autre terrain. Avec le lever du jour, les trouvailles se multiplient dans les cinq parcelles de l'agriculteur. Sur les quinze hectares survolés en plus de deux heures, trois faons ont été secourus. Mais la chaleur du jour va stopper l'opération. Le drone thermique atteint ses limites. Depuis leur création, l'association "Sauvons les faons" déclare avoir sauvé des centaines de faons sur tous le territoire. TF1 | Reportage E. Regaud, F. Marchand