Des drones ukrainiens visent Moscou

Médusé, un habitant de Moscou voit l’engin s’approcher. "Regarde, c’est un drone !", crie-t-il. C’est ce mardi matin, à l’aube, que cette attaque a eu lieu, en périphérie de la capitale russe. Jusqu’à une dizaine d’appareils ont été repérés, certains tout près des entrées de la métropole. Abattus par la défense aérienne, ils se sont écrasés sur les immeubles de la banlieue. Pas de blessés, quelques dégâts. Mais après une première incursion jusqu’au-dessus du Kremlin au début du mois de mai, cette deuxième attaque prouve que les Ukrainiens parviennent aisément à percer les défenses russes. Et ce, sur un trajet de plus de 1 000 kilomètres de distance, avec des engins qui ne volent qu’à 160 km/h et qui, semble-t-il ici, étaient peu ou pas armés. Certains avions sans pilote sont même fabriqués avec des imprimantes 3D, par des sociétés privées. L’opération de ce matin était peut-être un test pour mettre à l’épreuve l’ennemi, ou bien encore une réponse aux attaques de drones que les Russes mènent depuis trois jours sur Kiev, et qui terrorisent la population civile ukrainienne. TF1 | Reportage M. Scott