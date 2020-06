Des écoles obligées de rouvrir dans le Calvados

La décision vient de tomber. La préfecture du Calvados ordonne au maire de Giberville de rouvrir son école. Pourtant, s'il n'a pas permis le retour des élèves depuis le 11 mai, c'est par manque de moyens humains et de matériels. Du côté des parents, les avis sont divisés. Si certains sont contents d'apprendre la nouvelle, d'autres estiment que ce n'est plus la peine de renvoyer leurs enfants à l'école vu que dans 23 jours, ce sera le début officiel des grandes vacances.