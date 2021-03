Des écoles pas comme les autres : cap sur La Réunion et le Cirque de Mafate

Dans l'école d'Olivier Planchais, il n'y a pas de murs pour séparer les élèves de niveaux différents. Les moyenne section, CE1 et CM2 ont tous cours dans une même pièce. Il s'agit de l'école d'Aurère, au cœur du Cirque de Mafate, l'un des endroits les plus isolés de l'île de La Réunion. Quelque 90 personnes vivent dans ce village, ravitaillées par hélicoptère. Pour y accéder, le seul autre moyen est de marcher. C'est d'ailleurs à pied, sous le soleil de l'été austral, que le professeur se rend à ses cours. Une randonnée de trois heures qu'il effectue tous les lundis et les vendredis après-midi pour rentrer chez lui sur le littoral. Les cours débutent à 11h30. Pour rattraper les heures du lundi matin et du vendredi après-midi, les enfants ont aussi école le mercredi. Des horaires aménagés pour faciliter les déplacements. L'enseignant adapte ses cours à l'environnement, beaucoup d'activités se font en extérieur. En l'absence de collège dans le Cirque, les enfants doivent partir en pensionnat ou en famille d'accueil dès la sixième.