Des collégiens coupés du monde sur l'île de Molène

L'établissement le plus petit de l'Hexagone se situe sur l'île de Molène. Comme il n'y a pas beaucoup d'enfants par classe, le collège a un bon niveau. Voici les petits privilégiés sur ce bout de terre de seulement 114 habitants : Chloé en cinquième, Fanny en quatrième, Kilian et Camo en sixième, et enfin Jim et Noël en troisième. Cet effectif réduit permet aux professeurs de faire classe à plusieurs niveaux en même temps. Parfois, certains bénéficient de cours de français aux airs de cours particulier. C'est le cas de Fanny, la seule collégienne de 4ème. Ici, peu importe les âges, tous sont très soudés. Mais parmi les aléas du quotidien dans ce collège coupé du monde, il y a les imprévus de la météo qui bousculent souvent les emplois du temps. Sur les six enseignants, une seule habite sur l'île. De ce fait, des cours en visioconférence se tiennent lorsque les professeurs ne peuvent pas embarquer en ferry. Tous ont conscience de l'importance de préserver cet établissement hors norme, vital pour les parents de l'île de Molène. Un cocon dont tous entendent profiter jusqu'au bout puisque les élèves devront faire leur lycée sur le continent.