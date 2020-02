Des écoliers des ports de Loire partent en classe de neige

A Vaujany (Isère), des écoliers des ports de Loire découvrent l'aventure du ski. Leurs cours d'école ont été remplacés par trois heures de descente par jour, dans le vent et le froid. Et ils n'ont pas l'air de s'en plaindre. Après les cours, ils s'initient également à la vie en groupe et aux tâches quotidiennes. Mais le plus important pour eux, ce sont les bons moments et ce qu'ils racontent aux parents dans un blog, une version moderne de la carte postale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.