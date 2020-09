Des écoliers guadeloupéens privés d'école suite à une coupure d'eau

Une semaine après la rentrée, la plupart des écoles de la Grande-Terre, en Guadeloupe, ont été contraintes de fermer leurs portes. Pour cause, une coupure d'eau liée à un mouvement de grève illimité des salariés du principal distributeur d'eau potable de l'île. Le protocole sanitaire exige en effet le renvoi des enfants chez eux en cas de manque d'eau. Face aux possibles conséquences dramatiques, les autorités sanitaires appellent au civisme et au sens des responsabilités des grévistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.