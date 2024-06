Des effets spéciaux pour entraîner les secouristes

Pas de panique, ceci n'est qu'un exercice. Une usine chimique vient d'exploser, ces médecins sont en formation, il faut secourir et décontaminer les ouvriers présents sur place, rien à voir avec une formation classique. Ici, les secouristes ressentent tout, comme s'ils y étaient. La pièce est chauffée, le vent peut être d'une intensité plus ou moins forte, de la fumée est diffusée comme pour un incendie. Tout est piloté par cet ambulancier, dans son poste de commandement, il joue avec les effets spéciaux. Il respecte un scénario précis, même les odeurs de sang et de produits chimiques sont restituées. Ce centre de formation est unique au monde. Sur cette plateforme de 150 mètres carrés, on reproduit également les éléments climatiques comme la pluie. Tout est fait pour déstabiliser les élèves. Ce lieu est destiné à tous ceux qui sont en première ligne dans une situation de crise. Personnels soignants, militaires, pompiers, associations humanitaires, Français ou étranger. Il a été pensé par le centre hospitalier de Toulouse (Haute-Garonne). Selon les scientifiques, en se confrontant à la réalité du terrain, les effets post-traumatiques des soignants seraient également réduits. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle