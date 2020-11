Des électeurs américains impliqués comme jamais

Depuis mardi, le cœur des Américains bat au rythme des dépouillements. Jusqu'ici près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance. On parle de participation record en 120 ans. Pro-Trump ou pro-Biden sont d'accord sur au moins un point : la victoire se jouera à peu de chose. Devant la Maison Blanche, des supporters démocrates et républicains issus des minorités se sont fait face pacifiquement. De leur côté, les militants de la cause afro-américaine ont suivi les résultats ensemble dans une ambiance festive. "Au départ on ne soutenait pas vraiment Joe Biden, mais c'est la seule solution qu'on a", a précisé l'un d'entre eux. A Miami où Donald Trump a gagné de peu, les passants redoutent une attente longue et tendue avant le résultat final. Certains craignent même que les supporters démocrates qui ne veulent pas que Trump reste président pourraient descendre dans la rue et causer des émeutes. Mais contrairement à ce qu'on redoutait, tout s'est déroulé dans le calme jusqu'ici.