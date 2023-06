Des élus bien généreux !

L’année dernière encore, les haies de Saint-Rémy-du-Nord étaient taillées par des entreprises extérieures, mais la mairie n’a plus les moyens. Pour la première fois, ce travail de longue haleine est assuré par ses agents municipaux. Ils ne sont pas les seuls à faire des sacrifices. Dans cette commune de 1 000 habitants, le budget diminue chaque année. Pas question d’emprunter pour monsieur le maire et ses adjoints. Tous ont donc décidé de renoncer à leurs indemnités jusqu’à la fin de l’année, 65 000 euros supplémentaires pour équilibrer les comptes 2023. La priorité était de rénover l’école. Au total, les travaux ont coûté plus de deux millions et demi d’euros. Les économies ont été réalisées sur le repas des seniors annulés cette année, comme les illuminations de Noël ou le presbytère qui sera bientôt mis en vente. Des conséquences aussi pour les associations avec 15% de subventions en moins. Des efforts dans toute la commune, dans l’espoir de retrouver un équilibre financier en 2024. TF1 | Reportage M. Debut, B. Agirbas