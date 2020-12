Des employées de déchetterie sauvent des lettres d’amour de la Seconde Guerre mondiale

Ils s’appelaient Pierre et Aimée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces amoureux se sont écrits. Adélie Breuil et Cécile Filippi, deux employées à la déchetterie de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), ont découvert leurs lettres glissées entre les journaux. En ouvrant celles-ci, elles s'aperçoivent qu'elles datent de 1942 à 1945. Adélie et Cécile veulent retrouver les enfants de ce couple. Elles publient alors un message sur les réseaux sociaux, relayé par de nombreuses personnes. Ce qui a permis de retrouver les traces des descendants d'Aimée. Au décès du couple, la famille vend la maison. Les nouveaux propriétaires nettoient la maison et jettent sans le savoir ces fameuses lettres à la déchetterie. La fille du couple, Claudine Hervé, n'a jamais eu connaissance de ces lettres cachées dans le grenier. La famille découvre alors avec surprise sur chacune de ces feuilles le quotidien de Pierre et Aimée pendant la guerre. Clélia, elle, se réjouit de découvrir la relation de ses arrière-grands-parents.