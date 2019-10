Des enfants handicapés sans auxiliaires de vie scolaire en Alsace

Cette année 2019, 4 500 postes supplémentaires en tant qu'auxiliaire de vie scolaire ont été créés. Toutefois, cela n'est pas suffisant. En Alsace par exemple, plus de 200 enfants en attendraient une. Exigeant, ce métier est souvent exercé à temps partiel. Comme il est rémunéré au Smic, il peine à attirer des candidats. Nombreux jeunes sont affectés par cette situation à l'instar d'Antoine, cinq ans. En attendant d'avoir un accompagnant, ses parents doivent adapter leur emploi du temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.