La "journée des oubliés des vacances", à Cabourg

A la descente des bus, les sourires sur les visages des enfants frappent. Ils découvrent la plage de Cabourg. Ces jeunes sont partis ce mercredi matin à l'aube de la région parisienne. Une belle journée de vacances s'annonce pour eux, qui n'en ont pas eu cet été. Et la journée va être bien remplie. Pour assurer le bonheur de toutes ces petites têtes, 1 000 bénévoles se sont portés volontaires. Ils vont surtout passer leur temps à les compter. Au Secours populaire, la "journée des oubliés" est un rendez-vous obligatoire qui existe depuis 42 ans. C'est un "ami bénévole du Nord du pays qui, en 79, a eu cette idée que c'est injuste de dire que des enfants n'aient pas au moins une journée de vacances. On fait tout pour qu'ils en aient plusieurs. Mais s'ils n'en ont pas du tout, au moins une, c'est important", lance Thierry Robert. Et même si la température de l'eau est fraîche, il n'est pas question de rater ce moment qu'ils attendaient tous : la baignade. Cet été, plus d'un enfant sur trois n'a pas eu de vacances. Grâce au Secours populaire, ceux-là auront au moins leur journée à la mer à raconter à la rentrée.