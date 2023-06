Des enquêteurs de la SPA pour sauver les animaux

A la SPA, il y a les bénévoles que vous voyez et les autres qui travaillent dans l'ombre comme Fanny. Elle est enquêtrice. Sa mission est de vérifier le traitement des animaux par leurs propriétaires après des signalements anonymes. L'enquête d'aujourd'hui l'amène chez un couple qui possède dix chats, des lapins et des poules. Les animaux ne seraient pas assez bien traités. L'intérieur ressemble à un capharnaüm, une forte odeur et beaucoup de saletés. Fanny lui propose une solution : "Je vous sens un petit peu dépassé par la situation (...) Donc nous, on peut vous aider avec la SPA en les prenant en charge". Mais refus catégorique. Fanny doit alors persuader. Une mission délicate. Dans ses enquêtes, elle constate des maltraitances et des négligences. Certains animaux vivent dans des endroits insalubres. Dans 36% des cas, ils sont sauvés. Et c'est le cas ce jeudi. Pendant plusieurs jours, Fanny a négocié avec la propriétaire d'un chien pour récupérer son animal. Une victoire pour elle. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette