Des entreprises ne fermeront pas cet été pour rattraper leur retard

En Côte-d'Or, quelques entreprises ont recours au report de congé de leurs employés pour pouvoir se relever. Chez CLM Industries à Chevigny-Saint-Sauveur, par exemple, les salariés se sont montrés compréhensifs face à la crise économique et au retard pris dans les livraisons de commande. C'est également le cas dans le cabinet d'architectes Godart et Roussel à Dijon, car la pause du mois d'août n'y aura pas lieu cette année.