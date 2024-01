Des entretiens d'embauche... en cuisine

Malgré les apparences, il ne s'agit pas de professionnels de la cuisine en plein coup de feu, mais bien de demandeurs d'emploi en entretien d'embauche. Certains ont une première expérience, d'autres sont en reconversion professionnelle. Tous, en tout cas, souhaitent intégrer le secteur de la restauration. Des candidats en cuisine, mais aussi en salle pour satisfaire les besoins des restaurateurs. Le secteur n'attire plus, voilà pourquoi l'Union des métiers de l'hôtellerie et Pôle emploi ont imaginé cette opération. Les candidats ont préalablement passé une semaine dans les cuisines de restaurants. De quoi confirmer leur intérêt et s'assurer de leur motivation. En effet, les restaurateurs voient souvent des personnes fraîchement embauchées abandonner au bout de quelques jours. Le concept porte ses fruits. Dans cet autre restaurant, ce jeune a été recruté en apprentissage suite à la dernière édition. Et cette fois encore, un candidat a convaincu. En Nouvelle-Aquitaine, 3 500 postes sont à pourvoir en hôtellerie-restauration, près de 200 000 à l'échelle nationale. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Demory