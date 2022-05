Des envies d’été dans nos assiettes ?

Ce lundi matin au marché de Castillon-la-Bataille (Gironde), en plus du traditionnel caddie de course, il y a un autre accessoire indispensable. Ce sont les lunettes de soleil. Un soleil qui brille de mille feux et des étals de toutes les couleurs qui donnent des envies d'été dans l'assiette. "Des fraises, de la salade, des légumes et fruits de saison", "Ça fait un peu de bien de pouvoir se mettre au soleil, être dans son jardin. Un vrai régal et un vrai bain de jouvence ce soleil", témoignent des passantes. En plus des fraises, les endives et les asperges sont les autres produits stars du marché, mais en salade désormais. "En velouté ou en omelette, il y a plein de recettes possibles", explique un commerçant. Avec une température de 28 °C attendue aujourd'hui, il est également temps de renouveler sa garde-robe. Fini les pulls et les pantalons, place aux shorts et aux chapeaux. Toute la semaine, il va faire près de 30 °C. Un temps à prendre soin de son jardin pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. TF1 | Reportage Y. Chambon, L. Lassalle