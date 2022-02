Des éoliennes déclarées hors-la-loi dans le Morbihan

On compte trois éoliennes hautes de 180 mètres, camouflées par le brouillard ce matin. À 500 mètres de là, Brigitte n'en peut plus, ces éoliennes qui tournent à l'essai depuis un mois la gêne au quotidien. Dès le premier jour du projet, Brigitte Chobé et d'autres riverains ont créé une association pour le faire annuler. Mais leur recours en justice n'a d'abord pas abouti. Le promoteur a poursuivi, et même terminé le chantier. "Dans tous leurs documents, ils avaient marqué qu'ils ne commenceraient le chantier et les études géotechniques que lorsque le dossier sera purgé de tout recours", révèle Raymond Le Bars, habitante de Noyal-Muzillac. Les deux femmes ont perçu cela comme une provocation. Mais mardi, elles ont crié victoire. La Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'autorisation d'exploitation du site délivrée par le préfet. La justice reconnaît que les trois éoliennes ont un impact visuel fort sur le paysage et les lieux avoisinants. Le promoteur regrette cette décision et craint qu'elle n'ait de lourdes conséquences. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann