Des éoliennes démontées pour "nuisances au voisinage", une première en France

Une éolienne de 140 mètres de haut, démontée à l'aide d'une grue. Le chantier de déconstruction des trois éoliennes de Guern (Morbihan) vient de commencer, pour le grand plaisir de Jean-Jacques. Depuis son jardin, cet habitant ne les verra bientôt plus. Pour faire tomber ces éoliennes, il a créé une association. Avec David et plusieurs riverains, ils se sont battus en justice depuis plus de quinze ans, jusqu'en 2022 où le préfet ordonne l'arrêt et le démantèlement des éoliennes. S'ils ont gagné, c'est que plusieurs logements étaient trop proches des éoliennes. Une loi de 2010 impose une distance de 500 mètres entre les habitations et les éoliennes. Deux maisons étaient dans ce périmètre. Le juge a estimé qu'il y avait un risque de sécurité publique, surtout en cas de tempête. Cette décision de justice fait réagir en Bretagne. En France, l'éolien représente plus de 8% de la production électrique nationale. L’État doit en construire plus pour tenir ses engagements européens, mais se heurte à de nombreux freins réglementaires. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, A. Janssens