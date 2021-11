Des éoliennes jugées coupables de nuisances dans le Tarn

Cette maison au cœur du Parc régional du Haut-Languedoc, c'était son rêve. Mais depuis l'installation de ces six éoliennes, dont la première est à 700 mètres du domicile, vivre ici est devenu un cauchemar. Avec son mari, Christel a dû quitter les lieux. "C'était vraiment très dur parce que c'était un peu notre projet de vie", confie-t-elle. Tous deux viennent de gagner leur procès après six ans de bataille judiciaire. Le flash des éoliennes ainsi que leur bruit viennent d'être reconnus responsables de leurs symptômes. "On ne dort pas bien, puis après, on ne dort plus du tout. J'avais beaucoup de vertiges, des acouphènes et un genre de pression sur le thorax", raconte Christel. Pour le tribunal de Toulouse (Haute-Garonne), ces nuisances constituent un trouble du voisinage. Une décision inédite dans l'Hexagone, le couple a déménagé, mais n'a jamais perdu espoir. Les exploitants vont devoir dédommager ce dernier à hauteur de 126 000 euros. Cette décision pourrait inciter d'autres victimes à demander réparation. Pour ce responsable d'associations opposées à la prolifération des éoliennes, la loi doit changer. Aujourd'hui, le couple espère l'arrêt des éoliennes pour pouvoir retourner dans leur maison.