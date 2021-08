Des espaces publics extérieurs sans tabac mis en place dans le Tarn

"Espace sans tabac". Telle est désormais la règle du parc municipal pour enfants d'Albi. La cigarette y est proscrite et c'est également le cas sur les bancs à l'extérieur. Une mesure plutôt bien accueillie par les habitants. L'initiative a été lancée par la Ligue contre le cancer. Des panneaux délimitent ces zones avec un objectif premier de ne pas inciter les jeunes à fumer. "Moins ils verront d'adultes en train de fumer, moins ils considéreront que ce geste est naturel", précise le coordinateur de la Ligue. Protéger les enfants, oui, mais pas seulement. Certains sites touristiques en extérieur vont aussi devenir non fumeurs. Une trentaine de communes du Tarn ont installé un signalétique anti-tabac à l'extérieur. À Cagnac-les-Mines, les enfants ont même su convaincre l'équipe municipale. D'ailleurs, ces plus jeunes pensent aussi à l'avenir de la planète. Cette interdiction incite à une prise de conscience. En cas d'infraction, aucune amende n'est prévue par les municipalités. Rappelons que chaque année dans l'Hexagone, 200 000 mineurs commencent à fumer.