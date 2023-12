Des éthylotests pour les chasseurs

Journée de chasse aux gros gibiers, particulièrement aux sangliers. Les chasseurs sont très sensibles à la sécurité. Tout commence beaucoup plus tôt. Le matin, petit déjeuner copieux sur la table : du lard, des terrines, du flan et quelques bouteilles de vin. Mais ce sera le seul repas de la journée. Le repas qui pouvait être alcoolisé le midi avant de retourner à la chasse est donc terminé. Désormais, les chasseurs ont dans leur poche un éthylotest pour vérifier que tout va bien. Encore faut-il savoir s'en servir ? Si c'est jaune, la chasse peut commencer. Tous les chasseurs portent cette parka orange. Puis les promeneurs peuvent porter cette chasuble pour être visibles, notamment dans les bois. Un vêtement financé par les chasseurs. Puis, il y a l'angle de tir. Aujourd'hui, il y a les traqueurs qui font fuir les gibiers dans les bois et les tireurs qui sont à l'extérieur de la forêt. Ils doivent respecter une zone de tir très précise. Résultat : aucun accident de chasse n'est à déplorer dans la Somme cette année. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier