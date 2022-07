Des étoiles bleues dans les yeux des enfants

Comme dans un rêve, Liana Trochu-Pereira, huit ans, n'en croit pas ses yeux. Sur le terrain, une star des Bleues joue à ses côtés et l'encourage. "C'est clair, elles rêvent les petites. C'est vraiment quelque chose de magnifique à voir", confie Kadidiatou Diani, attaquante de l'Équipe de France féminine de football. Ce jour-là, 23 enfants lauréats d'un concours accompagnent l'Équipe de France féminine le temps d'un entraînement. Quelques heures avant la rencontre, Liana trépignait d'impatience dans sa chambre. Et quand l'art du football est enseigné par leur modèle, visiblement, cela change tout. Maé, dix ans, progresse vite. "Dix minutes de travail et Maé, il est génial", confie Kenza Dali. Des moments de partage et de complicité inoubliables pour les parents aussi. "Ils rêvent, et même nous on rêve", "c'est une fierté", "c'était vraiment son rêve. C'est super de partager ça avec elle", lancent des parents. De ces instants uniques, les enfants garderont un souvenir indélébile. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Fortin