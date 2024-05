Des étoiles plein les yeux à Marseille

C'est une page de l'histoire de la ville désormais imprimée pour toujours dans la mémoire des Marseillais. "Ils ont vu que les Provençaux savent accueillir et c'est le plus important", explique un habitant. Le sens de l'accueil et le sens de la fête dont les joyeux stigmates décorent encore le Vieux-Port ce jeudi. Il faut dire qu'hier soir, les célébrations ont duré. Le concert des artistes locaux, Soprano et Alonzo, a conquis le public bien au-delà des Bouches-du-Rhône, comme Lucie et ses parents, venus spécialement du Doubs. "J'ai vu des choses dans ma vie, mais comme ça, jamais !", affirme un homme dans le public. Le seul bémol de la soirée, un concert retardé pour mieux gérer la foule agglutinée le plus près possible de Soprano. Mais c'est le choix d'un autre chanteur qui a étonné tout le monde un peu plus tôt, celui du rappeur Jul pour enflammer le chaudron marseillais. Alors, était-ce le bon choix ? Pour certains habitants, il serait un symbole comme le Belem, qui après ses douze jours de traversée méditerranéenne, fait une pause à quai, une pause qui ne sera pas de tout repos. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. Clouzeau, G. Vuitton