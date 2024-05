Des évacuations devenues impossibles au Brésil ?

En équilibre sur un toit, comme sur un radeau de fortune, au milieu d'un quartier sous les eaux. Les avions, eux aussi, sont pris au piège. À l'aéroport de Porto Alegre, les pistes ont disparu, tandis que le stade juste à côté ne ressemble plus qu'à une piscine de boue. Toute la journée ce mercredi, des évacuations à jet-ski ou à la force des bras en plein centre-ville, dans l'odeur nauséabonde de l'eau stagnante. "Je dois reconnaître que je suis épuisé. On dort et on mange très peu, on manque de nourriture", nous a confié un habitant. Plus d'eau potable, les autorités redoutent la propagation de maladies dans ces quartiers. Au total, 160 000 personnes ont fui. Plus de place dans les centres d'urgence, alors, les habitants d'une favela voisine visent les points hauts, quitte à dormir sur des passerelles ou sur l'autoroute. La pluie recommence à tomber, les opérations de sauvetage doivent s'interrompre, trop dangereux avec l'eau qui monte, alors que les autorités comptent déjà 100 morts et une centaine de disparus. TF1 | Reportage F. De Juvigny, D. Xainte