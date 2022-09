Des factures de gaz multipliées par quatre

Après trois ans de prix bloqué, Fabienne Taleyson a cru à une erreur quand elle a reçu le renouvellement de son contrat de gaz. À partir de novembre, sa facture de gaz va presque être multipliée par quatre, passant d'un peu plus de 100 euros par mois à près de 400 euros. "Je me demande comment je vais faire pour payer ces factures. Je vais devoir faire le choix entre me chauffer l’hiver ou m’alimenter", confie-t-elle. Pour alerter sur cette situation, elle a décidé de créer une page sur les réseaux sociaux. Les témoignages similaires se multiplient. Gaz de Bordeaux est l’unique fournisseur de gaz dans la ville. Ils expliquent que l'augmentation ne sera pas si importante, car elle est amortie par le bouclier tarifaire du gouvernement. En clair, la facture dépendra au final du montant du bouclier tarifaire. Mais les Bordelais sont de plus en plus inquiets face aux augmentations du prix de l’énergie. En tout, 220 000 personnes se chauffent au gaz dans la métropole bordelaise. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux