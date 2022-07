Des familles d’accueil pour des vacances solidaires

Béroukhia n'a pas l’habitude de partir en vacances. Mais cette année, grâce aux Secours populaire, la jeune fille de 11 ans va passer quinze jours chez une famille en bord de mer. Après un petit tour de la maison, ils font l’installation dans la chambre, qu’elle va partager avec Alia, l’aînée de la famille. Mais la surprise, c’est la découverte de la piscine. Difficile de résister, et il n’en faut pas plus pour que Béroukhia fasse déjà partie de la famille. Pour cette famille d’accueil, ce n’est pas la première fois. Ils avaient déjà accueilli un enfant il y a trois ans. Ils n’ont pas hésité à renouveler l’expérience. Faire partir les enfants en vacances, c’est la première action sociale du Secours populaire. Des liens forts se tissent entre les enfants et les familles, et certains reviennent d’année en année. Le lendemain, on retrouve Béroukhia déjà bien installée sur une bicyclette. Au programme du jour figure une balade à vélo et une promenade sur la plage. Dans quelques semaines, elle entrera au collège, la tête pleine de souvenirs et les mains pleines de sables. TF1 | Reportage A. Benaouina, L. D’Hallivillée