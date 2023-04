Des fêtes de Pâques uniques en Corse

La semaine commence par le week-end des rameaux. Et à Sartène, les savoir-faire se transmettent parfois depuis le Moyen-Âge. Tous les jours à partir des rameaux, une cérémonie va se dérouler dans cette cité considérée comme la plus ancienne de Corse. Dans la sacristie de l'église, les confrères sarténais et les chanteurs du chœur d'hommes répètent les chants de la semaine sainte avant de les offrir aux fidèles. Avec la présence des moines franciscains dès le XIVe siècle, les chants et les partitions ont pu être conservés. En famille, atelier cacavelli avec les plus jeunes. Ce gâteau de Pâques a des ingrédients simples : de la farine, des œufs, du sucre, du beurre... Mais vous n'en saurez pas plus, car chaque famille a sa recette. Direction Sainte-Lucie-de-Tallano et la procession du vendredi saint. Aussi ancien que le Catenacciu de Sartène, tout est identique. La croix du pénitent pèse 40 kilos. Et à son pied, quatorze kilos de chaînes. La procession va durer plus de deux heures. Cette ferveur démonstrative est toute méditerranéenne. En ce lundi, les insulaires vont se retrouver à nouveau lors de processions et de messes, mais surtout en famille pour partager et perpétuer la tradition pascale. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier, N. Wallon