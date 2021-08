Des feux avivés par une chaleur extrême en Algérie

Ici, à Tizi Ouzou, les maisons brûlent les unes après les autres, prenant les habitants par surprise. Au total, près de 70 personnes ont perdu la vie. Désespérés, les Algériens tentent eux-mêmes de sauver leurs maisons, jusqu'à étouffer les flammes avec de maigres branches d'arbres. "On doit se débrouiller nous-mêmes pour éteindre le feu. Ce sont les citoyens qui combattent le feu, elles sont où les autorités, que font les gens de la protection civile ?", s'écrie l'un d'eux. Ce jeudi matin, à la demande de l'Algérie, l'Hexagone a envoyé deux Canadair pour prêter main-forte aux secours sur place. "On va se mettre à la disposition des pompiers algériens pour voir quels types de feux et quel feu en particulier ils veulent qu'on attaque", explique Christian Mafré, instructeur Canadair. Une aide nécessaire, tant les pompiers algériens sont dépassés par la violence des incendies. Ce midi, une vingtaine de feux sont toujours actifs. Le vent et des températures supérieures à 45 °C les rendent difficile à maîtriser.