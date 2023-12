Des feux en hiver pour éviter les incendies de l’été

Vous ne rêvez pas, leur mission du jour est bien d'allumer un feu et non de l'éteindre. Un brûlage dirigé de quinze hectares qui se fait contre le vent pour limiter les risques. Toute l'année, cette compagnie de sapeurs-forestiers lutte contre les feux de forêt, et c'est pour les limiter qu'ils allument ces incendies volontaires. L’autre avantage est que la zone brûlée va devenir au printemps un vert pâturage parfait pour les moutons d’un éleveur. À l'autre bout du département des Alpes-Maritimes, c'est avec des gros engins qu'on débroussaille dix hectares, en respectant le plus possible la végétation. Le but ici est de dégager complètement la crête et la piste d'accès pour créer une barrière contre les feux de forêt. Le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant en hiver. Vous pouvez, vous aussi, profiter de la période hivernale pour débroussailler votre terrain. Il faudra de toute façon le faire avant le 31 mai. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard