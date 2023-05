Des feux hors de contrôle : 30 000 habitants évacués

Des pans entiers de forêts calcinés, des dizaines de maisons réduites en cendres... les dégâts du gigantesque incendie qui ravage l'Alberta depuis quelques jours sont impressionnants. La Première ministre de la région est venue sur place constater l'étendue de la catastrophe. "Je comprends pourquoi il faut rester prudent. On peut voir des fumerolles tout autour. Ça laisse entendre que ça pourrait durer longtemps, des semaines, si ce n'est des mois", explique Danielle Smith. Quelque 120 000 hectares ont déjà été détruits par les flammes, mais la situation semble s'améliorer, notamment grâce à la pluie des dernières heures qui a facilité le travail des pompiers. Rien n'est gagné. On compte encore plus d'une centaine de feux de forêt, dont 28 ne sont pas maîtrisés. Près de 30 000 personnes ont déjà été mises en sécurité. Avec la chaleur, il suffit de quelques étincelles pour déclencher de nouveaux incendies. L'état d'urgence est maintenu jusqu'à nouvel ordre dans cette région, qui est aussi l'une des plus riches en pétrole au monde. TF1 | Reportage L. Adda, S. Jou, A. Bourgeois