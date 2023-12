Des filles en or !

C'est un bonheur immense. Elles s'enlacent fort pour s'assurer qu'elles ne sont pas en train de rêver. Mais ce sont bien des larmes de joie qui coulent sur leur visage. Et puis finalement, elles dansent. Les Bleues réalisent enfin qu'elles viennent marquer l'histoire. Ce trophée, elles le partagent en familles. "On a tout donné aujourd'hui. C'est la fin et on part avec la médaille d'or" ; "Je n'arrive pas encore à le réaliser, j'avoue. On est championne du monde à la troisième étoile". "Elle est belle, elle est très belle. Elle est lourde, elle vaut tellement de choses. Je suis trop fière du parcours qu'on a eu", confie Grâce Zaadi, demi-centre de l'Équipe de France de Handball. Un parcours sans faute : huit matchs et huit victoires. Avant cette finale, elles étaient face à l'une des meilleures équipes du monde : la Norvège. Là encore, la France est impériale. Ces filles sont en mission avec des rêves encore plein la tête. Le prochain : défendre dans quelques mois leur titre de championne olympique. TF1 | Reportage C. Abel, Y. Nfaoui