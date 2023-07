Des flammes aux portes de la Palerme en Sicile

Des flammes et de la fumée au bord de la route, les deux femmes passent à quelques mètres seulement du brasier. Les habitants de Palerme sont en deuil, trois morts dans les incendies après une nuit terrible. Un habitant a cru voir sa maison dévorée par les flammes et a filmé les images. Sur les lieux, ce mercredi matin, le feu s'est arrêté juste à quelques mètres seulement. Le patrimoine culturel est lui aussi en danger. Près de Messine, l'incendie en bord de mer s'approche dangereusement du sanctuaire de Tindari. Ce mercredi matin, il est indemne, mais une église à Palerme en feu ce mardi n'a pas tenu. L'église est totalement détruite, le toit a disparu. Les reliques du saint ont été sauvées in extremis, mais le site religieux datant du XVIe siècle devra être reconstruit. Seule une baisse des températures ce mercredi matin offre un répit aux 700 000 habitants de Palerme. Le président de la région craint de nouveaux départs de feu, il demande la déclaration de l'état d'urgence et un renfort de bombardiers d'eau à l'Union européenne. TF1 | Reportage B. Christal, L. Malnoy, K. Cassuto