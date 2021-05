Des fleurs en libre cueillette : le concept original d'un agriculteur dans le Bas-Rhin

Dans ce champ, il y a des milliers de tulipes de toutes les couleurs et des cueilleurs qui cherchent la perle rare. Plus besoin d'aller chez la fleuriste, sur place, on crée son propre bouquet à l'envie. "Je prends celles qui sont belles peu importe les couleurs", "On est de passage et je vais ramener quelques fleurs à ma fille", "Les fleurs sont très belles et se gardent très bien, mieux que dans le commerce d'ailleurs", ont lancé certains visiteurs. Au moment de payer, il est l'heure de faire les comptes soi-même. Une tulipe coûte 50 centimes. Puis, il faut glisser l'argent dans une petite boîte et le tour est joué. François Schotter, le propriétaire, se base sur la confiance. Il cultive des dizaines de milliers de tulipes chaque année. "Les gens sont satisfaits, ils ont le sourire et nous aussi, on est content", se réjouit l'agriculteur. La saison des tulipes touche bientôt à sa fin. Mais d'ici quelques semaines, ce sera au tour des pivoines et des lys d'être cueillis, toujours en libre-service.