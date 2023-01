Des frais pour découverts ... même quand on ne l'est pas !

C'est la mauvaise surprise de la Banque Postale en ce début d'année. Un montant de six euros a été facturé mi-décembre pour de nouveaux frais de gestion de l'autorisation de découvert. Vous êtes concernés si vous avez plus de 30 ans et si votre autorisation de découvert est supérieure à 300 euros. Le problème est que de nombreux clients ne s'estiment pas suffisamment informés de ce changement tarifaire. Nous avons contacté la Banque Postale, et selon elle, les clients ont été informés de ces frais lors de l'envoi de la brochure ainsi que dans leur espace en ligne. Il faut se rendre à la page seize dans les conditions tarifaires pour trouver cette information. Avoir des frais pour une autorisation de découvert même si on ne l'est pas est une pratique répandue. Dans l'Hexagone, environ la moitié des banques facture leurs clients pour une simple autorisation de découvert. Par exemple, ce tarif est de huit euros pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Il peut monter jusqu'à 78 euros à la BNP Paribas de La Réunion. Mais cette pratique est-elle légale ? La réponse est oui. Mais selon l'association 60 Millions de consommateurs, la méthode pose question. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J-Y. Chamblay