Des fromages fermiers ... affinés à l'usine ?

Chez le fromager, ils sont faciles à trouver. "Fromage fermier" est marqué sur l'étiquette et les consommateurs en raffolent. Pour comprendre comment ils sont fabriqués, allons dans une ferme, comme ici à Brunembert (Pas-de-Calais). Il y a des vaches qui donnent du lait avec lequel on fabrique du fromage, de la tomme de la mimolette ou encore le carré d'Isa. Et Isa tient à l'étiquetage "fromage fermier". "Les industriels voudraient s'approprier le terme "fromage fermier" alors qu'il doit être fabriqué à la ferme", explique Isabelle Deléglise. Ici, on maîtrise toute la production, le fromage est même affiné dans des caves. Sur le marché de La Madeleine dans le Nord, les consommateurs ne comprennent pas. Quant à Jean-Paul, le fromager, il ne décolère pas. Alors, la guerre du fromage est déclarée. Il faut dire que tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne, comme c'est le cas entre les Appellations d'origine protégée et les autres. Pour le moment, aucune décision n'est prise, mais les acteurs de fromage fermier ont décidé de ne pas se laisser faire. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman