Des gâteaux au chocolat au goût d'enfance à Lyon

Chocolatier à Lyon, Philippe Bernachon nous montre comment concocter l'éventail au chocolat. On prépare d'abord le biscuit, puis on étale la ganache dessus, avec générosité. Pour finir, il faut verser du sucre glace sur le gâteau. C'est le genre de gâteau qu'on peut manger le matin, à midi, au goûter et le soir. "C'est le gâteau plaisir par excellence", confie-t-il. Le plaisir, Philippe a grandi dedans. Il dirige la chocolaterie familiale avec ses sœurs, Candice et Stéphanie. Leurs grands-pères : Maurice Bernachon, chocolatier, et un certain... Paul Bocuse, cuisinier de Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône). À l'époque, les parents de Philippe travaillaient au restaurant ou à la boutique. Alors, il fallait s'organiser à l'heure de la sortie des classes. Nous avons rencontré Christiane Fauvet, la nounou de Philippe à l'époque, et lui avons demandé si elle pouvait préparer le gâteau au chocolat qu'elle lui servait à l'heure du goûter. Bien évidemment, elle a accepté. Soudain, les souvenirs remontent. "Plus on prend de l'âge, plus on pense à l'enfance", énonce Christiane.