Des gelées matinales dans le Jura

Sous le soleil du matin, le givre résiste. A huit heures, il faisait moins quatre degrés à Saint-Laurent-en-Grandvaux. Avant d'aller à l'école, on enfile ses gants et son bonnet car il vaut mieux être équipé pour affronter le froid et se protéger de la grippe. Même s'il faut davantage se couvrir, le froid donne le moral aux Jurassiens. Ici, on ne craint pas les températures négatives. Au contraire, les habitants aiment qu'il fasse froid. Pour eux, c'est un temps impeccable et agréable, parfait pour l'automne en attendant que l'hiver fasse tomber les premiers flocons. La neige est en effet très attendue pour les fêtes de Noël particulièrement dans les stations. Et tous espèrent pouvoir respirer l'air bien frais sans masque quand la situation sanitaire le permettra.