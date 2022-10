Des gendarmes fauchés sur l'autoroute

C'est une quête minutieuse qu'entament les gendarmes. Une collecte d'indice pour comprendre les causes de l'accident qui a fauché quatre gendarmes la nuit dernière. Il était 2h50 sur l'autoroute A13, à hauteur de la commune de Saint-Mards-de-Blacarville, lorsque des enquêteurs de la section de recherches de Rennes (Ille-et-Vilaine) arrêtent deux trafiquants de drogue. Selon le ministère de l'Intérieur, l'interpellation se déroule normalement. Les gendarmes appellent un dépanneur pour évacuer la voiture des suspects et un patrouilleur pour sécuriser l'opération, quand tout d'un coup un camion de 40 tonnes percute le dispositif. Malgré l'arrivée rapide des secours, l'adjudant Jean-Christophe Bolloch, 47 ans et père de quatre enfants, décède sur place. Son collègue a été transporté en urgence absolue à l’hôpital de Rennes. Au total, six autres personnes, dont deux gendarmes, ont été blessés. Seul le conducteur du poids lourd, âgé de 21 ans, est indemne. Il vient d'être placé en garde à vue. TF1 | Reportage J.P. Féret, M. Stiti, A. Coulon