Des grands-parents vaccinés et ravis de garder leurs petits-enfants

A Lille (Nord), Claudine Lepère-Marant prépare les jouets pour ses petits-enfants. Elle en a trois : un au collège, une petite fille à la maternelle et l'autre à la crèche. "On en a trois et on les garde pendant trois semaines", raconte-t-elle. Son mari Georges, autrement baptisé "papi Jojo" va s'occuper avec son ordinateur des cours à distance, notamment pour son petit-fils collégien. "En général, je m'occupe des mathématiques, des sciences physiques, tout ce qui est scientifique", a-t-il expliqué. Dans la région, les vacances sont avancées. La zone B devait être en congé du 26 avril au 10 mai, tout est bousculé. Mais chez Claudine et Georges, le trampoline comme le but de foot est prêt, et les deux grands-parents sont vaccinés. Chez Jacqueline Crepe, 84 ans, les boîtes de jouets sont prêtes aussi. Elle attend ses arrière-petits-enfants. Les grands-parents vont donc être mis à contribution dans les trois semaines qui viennent. Mais contrairement aux autres confinements, la vaccination permet d'accueillir les petits-enfants en bonne sécurité.