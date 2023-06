Tempête spectaculaire aux Etats-Unis : des grêlons gros comme des balles de baseball

Le son est assourdissant, et les grêlons atteignent la taille d'une balle de baseball. Nous sommes à Hot Springs, aux États-Unis. Cette piscine s'est transformée en bain à remous XXL dans cette ville de l'Arkansas plus connue pour ses sources d'eau chaude. Un avis d'alerte aux violents orages avait été émis par les météorologistes. Mais l'épisode a surpris les habitants par son ampleur en fin d'après-midi. Impossible de mettre un pied dehors. Les propriétaires de ces voitures assistent impuissants au caillassage de leur carrosserie. Quelques vitres cassées et des toits endommagés, mais pas de victime recensée. La tempête spectaculaire aura duré moins d'une heure. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Silberman