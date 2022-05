Des grêlons gros comme des boules de pétanque à Châteauroux

Les habitants du quartier des Grands Champs ne sont pas près d’oublier ce moment. En moins d’un quart d’heure, la tempête de grêle a tout dévasté. Une pluie de grêlons énormes, impressionnants. Les pare-brises des voitures et les toitures des pavillons sont criblés d’impacts. Les tuiles ont explosé. Léa regardait un film dans sa chambre quand l’orage est arrivé. Elle nous raconte : "Au départ, c’était calme. Juste des gros éclairs, beaucoup de lumières. Mais en dix minutes, tout a basculé. La grêle est tombée. Un vent énorme... Les câbles ont pété. Puis, ma chambre s’est mise à fuir et le plafond est tombé". Christiane, elle, est encore sous le choc. "Je ne m’attendais pas à voir ça à 90 ans", confie-t-elle avec émotion. Ce lundi matin, quelques maisons n’ont toujours pas d’électricité. Beaucoup de fils sont à terre, et les hommes sont sur les toits pour tenter de sauver ce qui peut l’être. On parle de plusieurs centaines de maisons et d’un millier de voitures touchés ici. À l’heure du déjeuner, il recommence à pleuvoir. TF1 | Reportage J.P. Elme, P. Schély