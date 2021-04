Des grimaces avec le masque : la bonne idée d’un photographe lillois

Alexandre Dinaut est photographe et juste après le troisième confinement, il a décidé de lancer un projet de portrait de rue malgré le port du masque obligatoire. En demandant une grimace à ses modèles d'un jour, il a voulu rendre cette contrainte créative et joyeuse. "Je voulais redonner un peu d'éclat à ces visages un peu cachés", a-t-il précisé. Selon Alexandre, masque ou pas, on ne peut pas cacher un sourire. Et des sourires, il en reçoit par dizaine chaque jour, car tous ses interlocuteurs se plient très volontiers au jeu, avec enthousiasme. Et le projet Grimasque remporte un tel succès qu'Alexandre se fait même tirer le portrait. Sur son compte Instagram, il collectionne des clichés très originaux parce qu'ils sont empreints d'humour. Il reçoit même des demandes des écoles et des collectivités. "Depuis trois semaines, c'est un peu la folie. Les gens sont très réceptifs à Grimasque", a-t-il lancé. Des portraits d'anonymes ou de personnes qui le sont un peu moins, mais qui prouvent toutes qu'on peut grimasquer avec élégance.