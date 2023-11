Le Pas-de-Calais sous les eaux : un village coupé du monde

Le centre du village d’Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais) est totalement inondé, la mairie et surtout l'école. Les parents et les enfants sont abasourdis. "C'est la première année parce que d'habitude, on arrive toujours à sortir sur la plaine vers Boulogne, et là, la plaine est bloquée", explique un habitant. Un village avec 600 habitants est coupé du monde aujourd'hui. Toutes les routes sont inaccessibles. Un automobiliste a bien essayé de sortir du village, en vain. Venir jusque-là a été très compliqué. Une première route inondée, et puis une seconde. L'accès semble impossible. Après, nous réussissons à joindre un premier village, Carly. Là, il faut un tracteur pour traverser. Enfin, on entre dans Hesdigneul, mais on ne peut pas aller plus loin. Alorson trouve un autre accès à pied sur les voies de chemin de fer qui sont dégagées. Les villageois tentent de faire quelques courses en empruntant aussi la voie ferrée. Plusieurs maisons sont encore très sérieusement inondées. Et là, personne ne sait quand on pourra ressortir du village. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas