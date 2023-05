Des habitants piégés par les pluies à Valence

Inconsciente du danger, cette femme tente de traverser la route inondée. Heureusement, un passant parvient à sauver l'enfant in extremis. Nous sommes à Benicàssim, près de Valence, dans l'Est de l'Espagne. Ici, les rues se sont changées en rivière. "Il a voulu traverser la rue, mais l'eau l'a emporté tout là-bas", explique un habitant. Le conducteur est piégé par le courant. Depuis ce vendredi matin, 200 litres d'eau sont tombés par mètre carré. C'est un record depuis 60 ans dans la région. Les pompiers ont déjà secouru deux automobilistes piégés par les eaux et une femme emportée par le courant. TF1 | Reportage I. Bornacin