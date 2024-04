Des habitants piégés sous les décombres à Taïwan

Mercredi matin, à 7h58, une voiture fait marche arrière sur une route, effrayée par un éboulement de terrain, en vain. La violence de la scène a été capturée par la caméra d'un autre véhicule situé juste derrière. Les occupants de la voiture ont-ils eu la vie sauve ? Aucune nouvelle dans les médias taïwanais. Cet accident s'est produit sur la côte Est de l'île de Taïwan, à quelques kilomètres de la ville de Hualien, l'épicentre du séisme, plus de sept sur l'échelle de Richter. Dans une zone de montagne et de falaise, toujours instable, les éboulements ont eu lieu de toute part. Des dizaines de personnes restent prises au piège dans les tunnels. Ce mercredi, Taïwan a vécu le séisme le plus puissant depuis 25 ans. À Hualien, la ville la plus touchée, les travaux viennent de démarrer autour d’un immeuble penché, devenu un symbole du séisme. Des centaines d’habitants ont perdu leur toit. Ces rescapés sont pris en charge par les secours. Les dégâts sont impressionnants, mais Taïwan semble avoir évité une catastrophe majeure grâce aux normes drastiques en matière de construction. TF1 | Reportage E. Lefebvre, N. Ly, P. Limpens